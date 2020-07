Estrela pretende inaugurar um novo museu da cidade até o final deste ano

A secretaria de Cultura e Turismo de Estrela vai implantar, ainda neste ano, o Museu Municipal. O projeto arquitetônico está concluído e o processo seguirá em breve para a abertura de licitação. A obra será executada junto ao Centro de Cultura e Turismo Bertholdo Gausmann, numa proposta que vai unir o antigo, representado pelo quase centenário prédio da secretaria, e o novo, com linhas modernas, mas mantendo as características do Centro.

"A proposta da nova estrutura é integrar estas duas fases e também garantir acessibilidade, já que o atual prédio não possui", explica a secretária de Cultura e Turismo Carine Schwingel. "É um projeto desta gestão, pelo qual queremos valorizar o passado e a história de pessoas da nossa comunidade, como a família Schinke, que há muitos anos se dedica à preservação do legado deixado pelos colonizadores da nossa cidade", acrescenta.

De acordo com a secretária, ao mesmo tempo em que é providenciado o processo licitatório, a pasta trabalha na criação legal do museu, que terá, entre outros objetivos, conservar e expor, para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação e turismo, conjuntos e coleções de valor cultural para a compreensão histórica município. O projeto de lei a ser encaminhado à apreciação da Câmara, assim como o regimento interno, estão sendo finalizados.

"Queremos promover o conhecimento e a reflexão sobre a história de Estrela, preservando a diversidade de expressões do patrimônio cultural e das várias nacionalidades e etnias que contribuíram para a sua formação social", enfatiza. A proposta visa também promover atividades de pesquisa e documentação sobre seus acervos e sua relação com o patrimônio cultural da cidade, estimulando a interdisciplinaridade entre diferentes áreas do conhecimento.

O espaço do acervo histórico ficará no térreo. No mesmo local, será aproveitado o pavimento superior com um telhado verde e parte do prédio atual para abrigar um ambiente de convivência e atividades culturais. Além de peças que já estão no acervo da prefeitura, o município espera contar também com a colaboração da comunidade para a formação do museu.