Após chuvas, Rio dos Sinos retoma patamar de outubro de 2019

Após quase seis meses de estiagem, o Rio dos Sinos voltou a subir com as chuvas desta semana. Em maio, o rio atingiu sua menor marcação na captação da Companhia Municipal de Saneamento (Comusa) usa desde 1998 (1,73m). Nesta quarta-feira, após sucessivas chuvas, o rio atingiu a marca de 5,94m no mesmo local. É a primeira vez, desde outubro de 2019, que o rio ultrapassa a marca de cinco metros. A chuva coloca o nível do rio acima da média do mês.

O diretor-geral da Comusa, Eduardo Antônio Bonato, destaca que, mesmo com inúmeras dificuldades, o abastecimento foi garantido pela autarquia. "Já destacamos isso no final do verão e conseguimos manter o compromisso de garantir a água ao Município, mesmo enfrentando os maiores desafios da história da Comusa, tanto a estiagem quanto a pandemia", comenta.