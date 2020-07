Após seis anos, escola é finalizada e inaugurada em Tramandaí

A escola infantil Rosa dos Ventos foi entregue para os moradores do bairro Parque dos Presidentes, em Tramandaí, após cinco anos. A obra iniciou em junho de 2014 e foi paralisada em novembro de 2015, ficando totalmente abandonada.

Sem manutenção a estrutura, que já apresentava 50.95% de evolução, acabou sofrendo com furtos, depredações e vandalismos. Diante da situação, no ano de 2019 foram retomados os serviços no local, com uma nova empresa contratada para finalizar a obra.

"Lamentamos estar passando por este período de pandemia causada pelo Covid-19. Queremos o mais breve possível ver nossos alunos usufruindo deste espaço que foi pensado exclusivamente no bem estar e desenvolvimento dos pequenos, além de trazer mais dignidade e qualidade para os moradores do Parque dos Presidentes e contribuir com a diminuição da fila de espera com a abertura de novas vagas," explicou o prefeito, Luiz Carlos Gauto.