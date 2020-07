MUNICÍPIOS Notícia da edição impressa de 02/07/2020. Alterada em 03/07 às 03h00min Restrições nos fins de semana prosseguem em Sapucaia do Sul

Como forma de conter a transmissão do coronavírus na cidade, Sapucaia do Sul manterá medidas mais restritivas nos finais de semana. O prefeito Luis Rogério Link prorrogou até 13 de julho o fechamento do comércio e serviços não essenciais, academias, salões de beleza e igrejas, nos sábados e domingos.

Conforme decreto, nos próximos dois finais de semana, fica suspenso o funcionamento do comércio e serviços não essenciais, além de academias, salões de beleza e barbearia e hotéis e motéis. Bares, boates e casas noturnas não podem funcionar. Restaurantes, padarias, cafeterias e lancherias, somente podem atender nos sistemas de tele-entrega, pegue e leve e ou drive-thru, não sendo permitido consumir alimentos nestes locais. Igrejas devem ficar fechadas. Também não é permitido frequentar praças e parques, nem promover festas, eventos e atividades esportivas que resultem em aglomeração de pessoas.