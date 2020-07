Prefeitura abre mais leitos de UTI em Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do Sul colocou disposio da regio, a partir desta quarta-feira, mais sete leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Pompeia, exclusivo para pacientes suspeitos ou confirmados com o novo coronavrus (Covid-19. Cada leito ter o investimento de R$ 2.906,27 por dia, totalizando R$ 20.346,69 ao dia e R$ 610.400,70 ao ms. O investimento ser exclusivo daprefeitura, at que a habilitao por parte do Ministrio da Sade seja realizada, assim como foi feito no Hospital Geral e no Virvi Ramos.

No total, foram ampliados 29 leitos no Hospital Pompeia, sendo sete na UTI, sete em Unidade de Cuidados Intermedirios (UCI) e 15 de isolamento em Unidade de Internao Clnica (UI), com investimento do municpio superior a R$ 1,1 milho por ms,

O titular da secretaria municipal da Sade, Jorge Olavo Hahn Castro, reitera a importncia da abertura de novos leitos, sobretudo em um momento no qual possvel perceber uma demanda maior por atendimento na regio da serra gacha. "Mesmo diante da escassez de equipamentos, est ofertando mais leitos de UTI, com monitores, bombas de infuso e respirados, esses doados pela comunidade, novamente, arcando sozinha com os custos, por entender que uma medida importante em decorrncia do aumento de casos", afirma o titular da pasta.

Eletambm faz um apelo comunidade. "Precisamos da ajuda de todos. Colaborem com o distanciamento, com a higienizao das mos, o uso de mscaras e, se for necessrio permanecer em isolamento por suspeita ou confirmao, faa. Se cada um fizer a sua parte, sairemos com menos perdas",alerta o secretrio.