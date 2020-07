Prefeitura de Três Coroas altera local de atendimento a pacientes com a Covid-19

A prefeitura de Três Coroas informou que, a partir desta quarta-feira, a estrutura montada no Ginásio Armando Brusius para atender os casos de Covid-19, será transferida para o Posto de Saúde Centro. O intuito da transferência é reforçar o atendimento ao público, neste momento em que os casos no município estão aumentando.

A secretária de Saúde e Assistência Social, Carla Müller, diz que a intenção da mudança é melhorar o atendimento, tendo em vista que os pacientes estarão com uma equipe maior à disposição. "Nossa equipe, de médicos, enfermeiros e demais profissionais, vão estar mais próximos das expectativas e necessidades dos pacientes", explica. O atendimento será realizado na antiga sala do transporte do posto de saúde, com funcionamento das 8h às 12h e das 13h às 17h.