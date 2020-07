DISTANCIAMENTO CONTROLADO Notícia da edição impressa de 01/07/2020. Alterada em 01/07 às 03h00min Municípios do Norte reclamam do modelo de bandeiras do Estado

Após a manutenção da classificação em bandeira vermelha na região de Passo Fundo, o prefeito Luciano Azevedo, juntamente com os prefeitos dos 17 municípios que integram a Ampla - Associação dos Municípios do Planalto - encaminhou uma carta ao governador do Estado, Eduardo Leite. A intenção do documento é esclarecer alguns pontos e pedir que o Estado reveja o modelo implantado de distanciamento controlado.

Passo Fundo e região, desde o início da pandemia, se comprometeram com as orientações dos governos estadual e federal com a compra de respiradores, criação de mais leitos, contratação de mais profissionais da saúde, além de determinar por meio de decretos todos os protocolos de higiene e uso de máscaras e intensificar a fiscalização para o cumprimento das regras. "Aparentemente, esse modelo do governo para a classificação se encaminha para o esgotamento. O Estado precisa encontrar um meio termo, uma alternativa. Não pode ser o sacrifício das pessoas a solução", destaca o prefeito de Passo Fundo, no texto encaminhado ao governador.

Conforme argumentam os municípios, o sistema de saúde da região está mais estruturado e preparado para atender a população do que no início da pandemia. "Nós continuamos compreendendo as regras que cumprimos desde o início, ouvindo a ciência e os especialistas com o objetivo maior de proteger a vida das pessoas. Reconhecemos o esforço do Estado, mas não concordamos mais com nova paralisação. A sociedade não aguenta mais nova paralisação. As pessoas precisam trabalhar, comer, viver, sustentar suas famílias", destaca o texto.

Por fim, a carta pede ao que o Estado mantenha orientação de isolamento de todos aqueles que podem ficar em casa ou estão no grupo de risco, mas que mantenha a flexibilização para a população que precisa trabalhar. A região permanecerá na bandeira vermelha, pelo menos, até o sábado, quando ocorrerá nova atualização.