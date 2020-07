Taurus doa equipamentos para ampliação de UTI's em São Leopoldo

A Taurus doou para o Hospital Centenário, de São Leopoldo, cinco conjuntos de respiradores para UTI (Unidade de Terapia Intensiva), sete monitores multifuncionais e 20 bombas de infusão. Os equipamentos permitirão abrir 10 novos leitos de UTI para pacientes com Covid-19, dobrando a quantidade atual de leitos no hospital do município.

"Nesse momento difícil, de bandeira vermelha, em que toda a sociedade está mobilizada na luta contra o coronavírus, procuramos entender a necessidade do Hospital Centenário e, imediatamente, decidimos adquirir todos os equipamentos necessários para possibilitar dobrar a quantidade de leitos de UTI para tratamento do Covid-19 na população de São Leopoldo. Temos mais de dois mil funcionários aqui, isso aumenta a nossa vontade de colaborar", afirma Salesio Nuhs, presidente da Taurus.