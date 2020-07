Madeira apreendida vira casa em aldeia de Barra do Ribeiro

ndios da aldeia Mbya Guarani Yvy Poty, de Barra do Ribeiro, esto com uma casa quase pronta na aldeia. A construo ocorreu em dois dias. A madeira foi cedida para a Diviso Indgena e Quilombola da secretaria da Agricultura, Pecuria e Desenvolvimento Rural do Estado pela pasta estadual de Meio Ambiente.

A parceria conta com o apoio do Conselho Estadual dos Povos Indgenas. Foram 10 metros cbicos de madeira serrada de cedro apreendidas em Victor Graeff, no norte do Rio Grande do Sul, e transportadas para a aldeia. Esta a segunda doao para a aldeia. A primeira foi de cedrinho para fechar as aberturas das casas.

"Uma das melhores polticas pblicas para as comunidades indgenas ou para qualquer outro setor vulnervel aquela que atinge justamente as demandas mais importantes das comunidades, aquilo que chega na hora certa atendendo a uma necessidade e que tem continuidade", afirma a sociloga Mrcia Londero.

No Estado, das 158 aldeias, 54 so guarani, a maior populao indgena dos litorais do Sul e Sudeste. Todas as aldeias tm deficit habitacional.