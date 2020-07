Preso com Covid-19 será monitorado em presídio de Lajeado

Em reunião no gabinete do prefeito Marcelo Caumo, foi avaliado o protocolo adotado para conter a disseminação do novo coronavírus no Presídio Estadual de Lajead. Diante do contágio de um apenado de 42 anos de idade, que teve sua contaminação pelo coronavírus confirmada na segunda-feira, o grupo avaliou as medidas já adotadas e discutiram novas ações dentro da casa prisional, que possui em torno de 350 apenados.

O apenado infectado está totalmente isolado dos demais apenados. Ainda na segunda-feira, apresentava sintomas de dor de cabeça e picos febris (entre 37 e 37,8 graus de temperatura corporal). Os sintomas são considerados mais amenos em comparação com o quadro clínico inicial, verificado no dia 25/06.

Por sua vez, os seis apenados que tiveram contato com o infectado estão em uma outra cela isolada do restante dos apenados. Estes seis presos estão sendo monitorados de perto com o objetivo de verificar se apresentam algum tipo de sintoma compatível com a Covid-19, tendo a temperatura corporal verificada diariamente. O uso de oxímetro, que aponta a quantidade de oxigênio presente nas células também está sendo adotado. Além disso, todos concordaram e tomaram ivermectina, que passou a ser administrada em diversos países como medida profilática, ou seja, preventiva contra a Covid-19.

O uso de máscaras por todos apenados também é outra medida de proteção. Também será feita diariamente a aplicação de sanitizante hospitalar nas duas galerias do presídio e demais espaços. A solução utilizada é formada por uma base de biguanida polimérica com quaternário de amônia, que forma uma película sobre a superfície onde é aplicada, agindo por alguns dias e eliminando inúmeros tipos de vírus e bactérias existentes, inclusive o coronavírus.