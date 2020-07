Com investimentos, Horto Municipal abastece os canteiros de Nova Petrópolis

Flores cultivadas no local são usadas em diversas épocas do ano /ALEXANDRE LANIUS SILVA/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Chamada de Jardim da Serra, Nova Petrópolis atrai turistas também pela beleza da cidade. Para atender tal demanda, o Horto Municipal realiza investimentos para melhorar a qualidade e a produtividade das plantas ornamentais que enfeitam os canteiros da cidade

O coordenador e paisagista do horto, Alexandre Lanius Silva, juntamente com a equipe do setor, desenvolve um trabalho de produção e cultivo de plantas ornamentais perenes, que são permanentes, e bianuais, que têm ciclo de duração de dois anos. Para otimizar a produção do Horto, foi adquirida uma estufa para o cultivo destas culturas. O município investiu R$ 17.2 mil na estrutura, que tem a função de dar condições de desenvolvimento para estas plantas em sua fase inicial até o final do cultivo.

Para o aumento da produtividade de flores anuais, plantas que germinam, florescem e morrem no período de um ano, e redução da mão de obra e aproveitamento da equipe em outras áreas, como implantação de jardins, por exemplo, também foi adquirida uma máquina de semeadura, com potencial de semear 70 bandejas de 200 célula/hora. O processo acaba por acelerar a semeadura e aumentar a produção.

Visando o melhoramento da qualidade das plantas, foi feita uma câmara de germinação no local. O espaço foi tecnicamente desenvolvido para realizar a quebra de dormência das sementes quando ocorre a transição de uma estação para outra. A câmara de germinação reduz os custos mais elevados com a aquisição de plug's de mudas já germinadas, ou seja, bandejas com diversas células com mudas semeadas ou multiplicada por estaquia. "O objetivo destes novos processos é produzir mais, com melhor qualidade e minimizar os custos de produção. Os investimentos realizados nestas melhorias certamente se pagam a curto prazo, dentro de um ano e meio a dois anos de produção", salientou Lanius.