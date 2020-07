Aterro sanitário de Teutônia tem capacidade ampliada

O aterro sanitário de Teutônia tem recebido investimentos constantes da Prefeitura, seja com o objetivo de ampliar a vida útil do local, seja para oferecer mais qualidade e segurança no dia a dia dos trabalhadores da cooperativa responsável pela triagem do lixo. O investimento mais recente foi a implantação da terceira lagoa de chorume.

A instalação da nova lagoa se fez necessária em função da verticalização da segunda célula. Com o aumento da área da célula para o depósito dos resíduos, houve maior geração de volume de chorume. Como as duas lagoas existentes já operavam em seu limite, optou-se pela implantação de uma terceira lagoa. Com esta etapa concluída, foram colocados 991,20 metros quadrados de geomembrana, para o fechamento do talude. O investimento total da implantação é de R$ 22.4 mil.

O prefeito, Jonatan Brönstrup, ressalta que o poder público vem fazendo a sua parte, investindo no aterro sanitário e ampliando sua vida útil. "A partir de agora, cada um de nós pode e deve também fazer a sua parte, fazendo a reciclagem em casa para diminuir a quantidade de resíduos no aterro", enaltece. Conforme a subsecretária de Agricultura e Meio Ambiente, Nara Regina Nichterwitz, o investimentos feitos no aterro sanitário somente terão efetividade se a população também fizer a sua parte. "Se a separação do lixo doméstico for feita corretamente, a coleta seletiva se torna mais eficiente, e, consequentemente, o reaproveitamento pode ser maior", observa.

Atualmente, o aterro sanitário recebe aproximadamente 14 toneladas de resíduos diariamente. Deste montante, 60% são rejeitos e vão para a vala. Os outros 40% são recicláveis, dos quais a Cooperativa de Catadores dos Vales do Taquari e Rio Pardo (Cootralto) consegue recuperar mais de 90%.