São Leopoldo lança painel eletrônico para que cidadãos possam monitorar a Covid-19

Com o objetivo de ampliar as informações atualizadas diariamente sobre o novo coronavírus no município, a prefeitura de São Leopoldo lançou um painel para o monitoramento da Covid-19 na cidade. A ferramenta inserida no site da prefeitura, disponibiliza informações em tempo real sobre os dados epidemiológicos do vírus na cidade.

Para o prefeito Ary Vanazzi a ação mostra o comprometimento em passar as informações para a população "São dados atualizados e diretos que mostrarão mais de perto a evolução desses dados na nossa cidade. Nos deparamos com a agravação da situação em todo o Estado, então nesse momento temos que saber agir e construir ações importantes no município", salienta Vanazzi.

A ferramenta conta com os dados atualizados diariamente como, por exemplo, os casos positivos de coronavírus, os casos ativos,nossa quantidade de testagem, casos por faixa etária, bairros e ainda um mapa geo-referenciado, explica o superintendente de Comunicação, Valentin Melo de Thomaz. "Foi uma ação realizada com recursos internos e mão de obra dos nossos servidores para que pudéssemos entregar para a comunidade a ferramenta. Temos seguido a mesma linha no compartilhamento de informações corretas para que a comunidade entenda como a cidade está em relação ao avanço do coronavírus", completa Valentin.

O titular da Saúde, Ricardo Charão, falou sobre a situação do vírus na cidade e as ações que têm sido realizadas para conter o avanço do vírus. "Chegamos aos 1.000 casos confirmados na cidade. É importante que todos entendam que estamos em bandeira vermelha. Muitas das restrições que devem acontecer são decisões nossa, porque a nossa posição tem sido muito rígida com o isolamento por dois motivos: pela taxa de ocupação dos leitos de UTIs dos hospitais e pelos números preocupantes das cidades em volta", disse.