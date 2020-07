Tecnologia garante maior produtividade em Venâncio Aires

Para marcar os primeiros dias de operação com o novo sistema de ordenha robotizada, os gestores do Executivo de Venâncio Aires estiveram no Quarto Distrito de Venâncio Aires, em Linha Cecília, onde a cultura do leite atravessa gerações há mais de 50 anos. Na propriedade de Írio Frey, foram investidos cerca de R$ 3 milhões na construção de um galpão com capacidade para 140 animais. Dentro de toda essa estrutura, iniciada em janeiro do ano passado, está o Compost Barn, um grande estábulo com cama de serragem em compostagem e o sistema robotizado de ordenha com dois boxes.

Atualmente, a produção é de aproximadamente 600 mil litros por ano (ou 1.6 mil litros por dia) com 76 matrizes da raça Holandesa. Sob a administração de Marina Frey, filha do proprietário, a expectativa é de que se atinja, com o novo processo robotizado, cerca de 4.000 litros por dia, com 140 matrizes em ordenha para otimizar a produção leiteira na propriedade.

De acordo com o pai de Marina, produtor que está em meio à atividade leiteira há mais de cinco décadas, esse avanço na propriedade só se deu a partir da decisão da filha, que decidiu retornar e assumir os negócios. "Já estava com pensamentos de parar", afirmou. Já para a Marina, 32 anos, o pai é um visionário. "Desde criança a gente sempre ajudou em tudo aqui. Muita gente quando chega se admira por eu ser mulher e estar na lida, na ativa. E isso no agronegócio está cada vez mais forte. Dar continuidade nesse negócio, que já ultrapassa gerações, é um sonho antigo. São os 365 dias do ano junto com as vacas, não tem hora, faça chuva, sol ou frio", conta.

Para o prefeito Giovane Wickert, este é um dos mais avançados investimentos dentro da cadeia leiteira que Venâncio Aires possui. "Esse é um investimento de R$ 3 milhões. Não é pouco. E não é qualquer um que tem essa coragem de se arriscar no momento de crise que estamos vivendo. Lembro que, há sete anos, na missão empresarial à Hannover, na Alemanha, nós visitamos o estado de Niedersachsen, um dos maiores produtores de leite. E eu vi toda essa modernidade lá, tudo automatizado. E tudo isso aqui está funcionando igual! E sete anos depois, a modernidade que eu vi lá está aqui, na minha cidade, no nosso município mostrando que as coisas podem acontecer", conta o prefeito.