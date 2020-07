Sistema de câmeras de monitoramento entra em operação em Parobé

A Brigada Militar (BM) de Parobé agora conta com uma nova ferramenta para o trabalho na segurança pública. Nesta semana começou a funcionar o sistema de videomonitoramento em seis pontos da área central do município.

Diretamente da sala de operações segurança é possível que a equipe da BM esteja sempre atenta ao que acontece nas ruas. "Estas câmeras representam uma instrumentalização da segurança pública. Com elas nós temos o controle total da área central da cidade, especialmente a região bancária, ajudando nas atividades repressivas de identificação de autores de crimes", explica o capitão Gabriel Damásio.

Com as dificuldades financeiras do município, todos os recursos para instalação do sistema tiveram origem em emendas parlamentares obtidas pelos vereadores do Legislativo parobeense. O projeto de videomonitoramento foi realizado por meio de uma parceria entre o município e o governo do Estado, firmado em 2017.