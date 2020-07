Mesmo sem aulas, primeira escola bilíngue de Esteio é entregue

A nova Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Parque do Sabiá foi entregue à comunidade de Esteio nesta semana. Com isso, a rede municipal conta agora com 30 unidades educacionais em Esteio. A escola é a primeira com ensino bilíngue em Esteio e uma das primeiras do país com esse formato, com aulas em português e inglês aos estudantes da rede pública municipal.

O projeto, elaborado em conjunto com as secretárias municipais de Educação e de Desenvolvimento Urbano e Habitação, foi finalizado no mês de maio. A partir do investimento de cerca de R$ 280 mil, contrapartida de uma construtora para a realização do loteamento de mesmo nome da escola, diversas melhorias foram implantadas no prédio, que anteriormente era utilizado pela construtora como um escritório.

A escola tem capacidade para atender cerca de 150 alunos e foi totalmente climatizada. Além disso, um diferencial é que a EMEI terá 20% das aulas realizadas em Língua Inglesa (exigência para considerar uma escola como bilíngue). A iniciativa é fruto da missão de estudos à Finlândia, realizada em janeiro, quando nove professores da rede municipal esteiense e uma comitiva da prefeitura estiveram no país europeu, para participar do programa de intercâmbio Finland Education Experience (Experiência Educacional Finlandesa) na Häme University of Applied Sciences (Hamk).

O prefeito Leonardo Pascoal ressaltou a importância da parceria entre o poder público e a iniciativa privada para o desenvolvimento social da população. "É esse tipo de entrega e modelo de relação transparente, correta, de respeito mútuo e de colaboração que a gente precisa levar adiante nas demais relação em que há união do poder público e a iniciativa privada. Somente desta forma construiremos juntos um legado positivo para a comunidade", afirmou. Pelo fato das aulas presenciais estarem suspensas na cidade pelo menos até julho, ainda não há previsão de quando as atividades irão começar.