Áreas de Gravataí e Sapucaia do Sul serão regularizadas

A Assembleia Legislativa aprovou dois projetos do governo do Estado que autorizam a alienação, de forma gratuita ou onerosa, de lotes urbanos para a regularização fundiária nos municípios de Gravataí e Sapucaia do Sul, ambos na Região Metropolitana da Capital. Cerca de mil famílias serão contempladas pela iniciativa.

Um dos projetos refere-se a lotes urbanos de domínio do Estado, localizados no loteamento Xará, em Gravataí. Pela proposta, serão beneficiadas 558 famílias residentes no local. No início do ano, foi realizado um mutirão para o cadastramento das famílias que há 15 anos aguardam pela regularização da área. Em Sapucaia do Sul, 439 famílias do loteamento Vila Santa Luzia serão beneficiadas pela aprovação do outro projeto de leite. Os moradores também aguardam mais de 15 anos pela política habitacional.