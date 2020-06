FISCALIZAÇÃO Notícia da edição impressa de 30/06/2020. Alterada em 30/06 às 03h00min Ação identifica aglomerações no fim de semana em Caxias do Sul

A fiscalização da secretaria do Urbanismo, em parceria com a Guarda Municipal e o Exército, estiveram em vários locais de Caxias do Sul, principalmente praças, parques e postos de gasolina. A operação se concentrou basicamente em Ana Rech, na praça central e no Desvio Rizzo, no entorno do Parque da Lagoa.

No total, foram emitidas 12 notificações pela falta de uso das máscaras e nove notificações por consumo de bebida alcoólica. Três estabelecimentos foram interditados por falta de alvará, dois foram notificados por aglomeração e um por consumo de bebidas pelos frequentadores.

Segundo o secretário João Uez, os jovens insistem em não respeitar as regras. "A maioria é jovem, que sai de casa para se reunir. Temos que conscientizá-los que ainda não é o momento para isso. Temos todos, independente da idade, de ficar em casa o máximo possível. Evitando aglomerações, evitamos a transmissão do vírus e a lotação dos hospitais", afirma o titular da pasta.