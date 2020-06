Fiscalização é intensificada no comércio de Taquara

A fiscalização municipal de Taquara intensificou o trabalho de vigilância no comércio e prestadores de serviço da cidade. A medida foi educativa, para que continuem com as precauções necessárias ao controle da Covid-19 na cidade. As visitas continuam durante esta e as demais semanas no Centro da cidade, nos bairros e também no interior taquarense.

Ao todo, nove equipes atuam na fiscalização, observando o cumprimento das medidas estabelecidas em decreto municipal como exemplo, a utilização de máscaras, a disponibilidade de higienização de calçados e do uso de álcool gel nos estabelecimentos, o atendimento exclusivo e preferencial, dentre outros. Mesmo com o aumento de casos positivos, a região de Taquara - que compreende além do município de Taquara, as cidades de Cambará do Sul, Igrejinha, Parobé, Riozinho, Rolante, São Francisco de Paula e Três Coroas - continua, pela oitava semana consecutiva, na bandeira amarela no distanciamento controlado do Estado.

Proprietária de um comércio no bairro Santa Teresinha, Marlise Jacomina Vedovatto, acha muito importante a fiscalização nos estabelecimentos. "O uso de máscaras deveria ser obrigatório na rua também, aí as pessoas seriam mais conscientes de chegar no comércio com a máscara, não teriam a desculpa de ter esquecido. Estamos num momento de muito estresse, pois há muitas pessoas mal educadas que não estão dando a importância que deveriam a esta situação", avalia Marlise.

A fiscalização continua sendo realizada nos próximos dias em pontos de maior movimento da cidade. Segundo a prefeitura, a conscientização da comunidade é muito importante para que todos passem pela situação de uma forma mais amena, com menos impactos negativos possíveis.