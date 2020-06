Santa Casa de São Gabriel recebe cinco respiradores

Um trabalho conjunto desenvolvido por lideranças políticas e da cidade fez com que a Santa Casa de Caridade recebesse cinco respiradores do governo do Estado. Os equipamentos - dois deles portáteis - foram destinados para a nova ala hospitalar reservada para atendimento de pacientes com Covid-19.

Agora, o hospital passa a ter duas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), sendo uma na área de isolamento, com oito leitos exclusivos para pessoas com o vírus. O aparelhamento do hospital acontece no momento que os números da doença aumentam no interior do Estado.

Há mais de 100 dias, o prefeito Rossano Gonçalves vem pedido investimentos e especificando a importância da aquisição de novos respiradores. "Sabemos que é somente com esses equipamentos que podermos dar assistência aos doentes graves. Não temos remédios, então temos que investir em respiradores e em mais leitos de UTI", disse o prefeito.