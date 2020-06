Corsan instala nova tecnologia em ETA de Tramandaí

A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) colocou em operação o sistema de tecnologias e metodologias inteligentes na Estação de Tratamento de Água (ETA) de Tramandaí. O novo sistema visa automatizar as análises e o controle de parâmetros de potabilidade nas ETAs da empresa. Foram observados todos os protocolos de proteção relativos à transmissão do Coronavírus.

Para entregar aos clientes, as equipes da Corsan realizavam mais de 250 análises químicas naquela ETA por dia, ajustando as dosagens de produtos químicos para controlar 39 parâmetros, em seis operações unitárias diferentes. Todo esse esforço foi transformado com a nova tecnologia; as atividades de rotina perderam espaço para sistemas analíticos automatizados, que digitalizaram toda a informação química necessária ao controle da qualidade da água. Na ETA de Tramandaí, foram instalados quatro sistemas modularizados para monitorar e controlar os parâmetros operacionais, realizando as dosagens necessárias dos produtos químicos.

O diretor Comercial, de Inovação e Relacionamento, Jean Bordin, informou que foram investidos R$ 1,4 milhão que terão retorno na economia de energia elétrica, produtos químicos e de pessoal, pois no caso de Tramandaí é necessário apenas um funcionário treinado para executar a tarefa de monitorar o tratamento.

O projeto ETA 4.0 é resultado da cooperação entre pesquisadores da startup Augen, sediada no Oceantec (Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio Grande), e equipes técnicas da Corsan. A tecnologia, pioneira nesse formato no País, é um software proprietário estatal e será implantada ainda este ano, em outras seis Estações de Tratamento de Água no interior do Estado.