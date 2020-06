Distrito industrial deve ser criado em área de Parobé

O prefeito de Parobé, Diego Picucha, planeja a instalação do primeiro distrito industrial da cidade. Pelo projeto, uma área de mais de 11 mil metros quadrados localizada entre os bairros Colina do Leão e Funil, será destinada para a instalação de empresas, com a criação do Distrito Industrial 1. A prefeitura já iniciou os trabalhos de abertura de uma via para facilitar acesso à área.

"Esse é um momento histórico para Parobé, pois a questão de termos um distrito industrial sempre foi muito discutida na cidade e a nossa proposta é acelerar esse processo para que o município avance economicamente. Acredito que esse distrito auxiliará nossos empreendedores, além de atrair empresas de outras cidades, ajudando nossa comunidade, gerando muito mais emprego e renda", destaca Picucha.