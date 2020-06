SAÚDE Notícia da edição impressa de 30/06/2020. Alterada em 30/06 às 03h00min Com aumento nas internações, sistema de saúde de Canoas está perto do colapso

O prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, afirmou, através das suas redes sociais, que o sistema de saúde da cidade está perto do colapso. De acordo com dados do governo do Estado, dos 88 leitos de Unidade de Terapia Intensiva disponíveis, 77 estão ocupados (87,5%). Destes, 26 (33,76%) são por pacientes confirmados ou com suspeita de Covid-19. A saturação dos espaços de alta complexidade deve gerar repercussão nas cidades próximas, como Porto Alegre, São Leopoldo e Novo Hamburgo.

Busato disse que comunicou a secretaria estadual da Saúde sobre a elevação no número de pacientes em UTI's e o risco do sistema colapsar nos próximos dias. Ele afirmou que, mesmo com a abertura de hospitais de campanha e a ampliação dos leitos nos hospitais da cidade, a capacidade está se esgotando. A situação é menos dramática em leitos clínicos. Dos 156 disponíveis exclusivamente para tratar a Covid-19, 54 estão ocupados (34,6%).

Como medida para conter o avanço das ocupações, a prefeitura de Canoas determinou, a partir desta semana, a suspensão das cirurgias eletivas - sem caráter emergencial, aquelas que não colocam em risco a vida do paciente. A medida foi tomada para que as equipes de sala de recuperação sejam remanejadas para atendimento de UTI e leitos clínicos. "Canoas atende 5 mil pessoas por dia - além dos canoenses, gaúchos de mais de 150 municípios. Com todos, tenho a responsabilidade de ser realista e transparente. A previsão de uma situação ainda mais aguda, infelizmente, está se confirmando. A expansão da pandemia é muito grave", disse o prefeito.

A cidade, assim como a Região Metropolitana, está na bandeira vermelha do distanciamento controlado do Estado - e assim vai permanecer por, pelo menos, mais 14 dias, de acordo com a regras. Até ontem, Canoas tinha confirmado 510 casos da doença.