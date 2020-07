Ministério da Saúde vai implementar curso em Pelotas

Há pouco mais de um ano, uma terapia alternativa capaz de aliviar dores e ajudar no tratamento de problemas físicos e psíquicos, passou a ser oferecida em algumas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Pelotas: a auriculoterapia. Por isso, o Ministério da Saúde escolheu o município para sediar o curso de Formação em Auriculoterapia. A data de início ainda será confirmada pelo órgão.

Com origem oriental, a auriculoterapia se caracteriza pela estimulação mecânica do pavilhão auricular do paciente com sementes ou objetos em formato de esfera. A prática é utilizada para aliviar dores e até mesmo tratar problemas físicos e psíquicos.

De acordo com a coordenadora do Núcleo de Ensino e Serviço e das Práticas Integrativas Complementares (PICs) da secretaria municipal de Saúde, Aline Geppert, a formação é voltada para profissionais de saúde com ensino superior que tenham vínculo com a rede de Atenção Básica. Serão oferecidas 125 vagas.

O curso, promovido em conjunto pelo governo federal e Universidade de Santa Catarina, será dividido em duas etapas, sendo a primeira com aulas a distância, com carga horária de 75 horas, em cinco módulos sequenciais. Há também uma etapa presencial de 5 horas, que será realizada após período EAD. O início das aulas ainda deve ser confirmado.

A auriculoterapia faz parte do programa de PICs há cerca de três anos. "As práticas foram implantadas como uma forma de absorver a demanda vinda do acolhimento, o de os usuários precisam que de atenção, mas nem sempre com o indicativo de atendimento médico. A primeira terapia oferecida foi o reiki e, desde o ano passado, estamos com a auriculoterapia", conta a coordenadora das PICs.