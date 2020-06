Prefeito de Tramandaí vai pedir ao Estado mais leitos de UTI

O prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto esteve reunido com a direção do Hospital Tramandaí. No encontro foi avaliada a possibilidade da ampliação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para atendimento de pacientes com Covid-19. "Diante do crescimento da pandemia na região e sabendo da importância que o Hospital Tramandaí tem para o litoral, estamos buscando, junto ao Estado, a ampliação de leitos de UTI para os casos confirmados do novo coronavírus", afirma.

Nesta terça-feira (30), ele vai integrar uma comitiva que levará a demanda ao governador, Eduardo Leite. O Hospital Tramandaí não é municipal. Ele é gerido pela Fundação Hospitalar Getúlio Vargas e recebe recursos mensais do governo estadual. A instituição de saúde também presta serviços para os municípios de Imbé, Balneário Pinhal e Cidreira, sendo referência para as 23 cidades da região.