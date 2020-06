Horários dos ônibus será ampliado em Lajeado

A partir desta segunda-feira, novos horários de ônibus serão disponibilizados aos usuários do transporte público de Lajeado, especialmente no bairro Jardim do Cedro. Os ajustes foram definidos, quando foi realizada a primeira reunião entre representantes da prefeitura de Lajeado e da empresa Expresso Azul para avaliarem os primeiros dias de atuação da empresa na operação do sistema público de transporte no município.

Com o objetivo de qualificar os serviços do transporte coletivo de Lajeado, ficou estabelecido que reuniões semanais serão realizadas para ajustes de horários e rotas, conforme as demandas e sugestões dos usuários. Todas as alterações que serão feitas entrarão em vigor na semana seguinte.

Conforme o coordenador do Departamento de Trânsito, Vinícius Renner, nesta primeira reunião foram ajustados os horários das linhas com origem nos bairros Jardim do Cedro, Bom Pastor e na rodoviária, assim como as que passam no bairro Montanha, nas quais os usuários relataram a necessidade da ampliação dos horário. Renner ressalta que este é um período de adaptações com a nova concessionária e, por isso, é necessário que os usuários sejam compreensivos quanto ao funcionamento do transporte urbano.

"É importante também que os usuários façam suas sugestões e relatem os principais problemas. Somente com o auxílio da comunidade encontraremos as melhores soluções e juntos conseguiremos aperfeiçoar a mobilidade urbana de Lajeado", explicou.

Em razão da pandemia, a oferta de ônibus segue com os horários reduzidos, assim como a ocupação no interior do veículo com no máximo 60% da capacidade total permitida (sentados e em pé). Sendo assim, a empresa está operando com horários provisórios até reduzirem as restrições e a grade de horários se normalizar.