Entidades do Vale do Taquari rechaçam que a volta das aulas presenciais seja feita pela Educação Infantil

A Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat) e a Associação dos Secretários Municipais de Educação do Vale do Taquari (Asmevat) emitiram um documento, em que entendem que o retorno das atividades presenciais nas escolas do Rio Grande do Sul não deve ocorrer pela Educação Infantil. A manifestação está sendo levada ao governador do Estado, Eduardo Leite, Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/RS).

Em correspondência assinada pelos presidentes da Amvat, prefeito de Imigrante Celso Kaplan, e pela presidente da Asmevat, secretária de Educação de Paverama, Rosicler Flach, as entidades defendem sua posição por entenderam que, nesta faixa etária, há uma vulnerabilidade maior no controle das medidas de segurança necessárias à prevenção ao coronavírus, devido à dependência e necessidade dos cuidados específicos das crianças deste nível de ensino. Ressaltam, ainda, que a maioria das crianças, nesta faixa etária, encontra-se em escolas das redes públicas municipais, sendo necessária a participação dos municípios na tomada de decisões e discussão sobre os rumos a serem tomados.

A sugestão das associações, que será entregue ao governador, é de que o retorno às escolas seja feito a partir das turmas de alfabetização - do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental. A sugestão é pelo fato dessa faixa etária necessitar de um apoio didático e pedagógico pontual para o desenvolvimento das habilidades específicas de alfabetização.