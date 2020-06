Orla de Tramandaí será fechada no fim de semana

Além do isolamento da faixa de areia, os demais espaços também estarão com o acesso proibido PREFEITURA DE TRAMANDAÍ/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Visando ampliar as ações de prevenção em Tramandaí e reiterar a importância do distanciamento social enquanto a cidade se encontra na bandeira vermelha, a prefeitura decidiu tomar uma decisão quanto à faixa de areia. A partir deste sábado, haverá fechamento total da faixa, bem como o estacionamento oblíquo, no trecho entre a foz do Rio Tramandaí e o monumento de Iemanjá.

O fechamento do local citado ocorrerá sempre aos sábado, domingos e feriados por tempo indeterminado. Também haverá restrição de uso das margens da Lagoa das Custódias, nas proximidades do bairro Aldeia da Lagoa, bem como das respectivas trilhas existentes na região. Além do isolamento da faixa de areia, os demais espaços públicos também estarão com seus acessos proibidos.

Além disso, os órgãos de fiscalização do município farão valer o decreto municipal, que estabelece a obrigatoriedade do uso de máscara e a previsão de multa para quem descumprir. O cidadão (pessoa física) que não estiver utilizando máscara será abordado e um auto de infração será gerado com multa no valor de R$ 200,00.

Também serão observadas possíveis aglomerações, com a permanência de duas ou mais pessoas em local que não permita uma área mínima de quatro metros quadrados para cada indivíduo. A medida vale para espaços públicos e, caso seja identificado descumprimento, também será aplicada uma multa do mesmo valor (R$ 200,00).

Aos pescadores e surfistas, será permitida a permanência deles nos locais somente se estiverem dentro da água. Caso estejam fora do local indicado sem as medidas protetivas, também serão autuados. Para estabelecimentos não essenciais que descumprirem o decreto, a multa será no valor de R$ 2 mil.