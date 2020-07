Descarte correto de materiais gera economia em Canoas

A conquista de condies ambientais mais prximas do ideal uma via de mo dupla. Para facilitar o descarte de resduos, a prefeitura de Canoas pode celebrar o resultado da implantao dos Pontos de Entrega Voluntria (PEVs), feita no ano passado.Em pouco mais de um ano, foram 34,5 mil metros cbicosde materiais entregues pela comunidade.

A quantidade equivale a quase sete mil caambas cheias de resduos que passam por tratamento e so reaproveitados na Usina de Reciclagem de Resduos da Construo Civil no municpio. Aps passarem por um processo de triagem manual e mecnica, britagem e peneiramento, os resduos do origem a insumos (areia, pedrisco e britas) utilizados pelo municpio em pavimentaes e obras.

Em 2019, diversos espaos da cidade que recebiam grandes volumes de lixo, descartados irregularmente, foram revitalizados e receberam caixas estacionrias para destinao destes resduos. A iniciativa, alm de visar a melhoria de locais at ento insalubres, buscou dar tratamento correto aos materiais, inclusive os reaproveitando.

Segundo a secretaria municipal de Servios Urbanos, a reutilizao dos materiais chega a representar uma economia de R$ 600 mil mensais para os cofres da cidade. Este resultado vai alm da simples implementao dos PEVs e est estreitamente ligado ao trabalho dirio da secretaria. Entre elas, est a dos chamados fiscais de campo, que circulam de moto por todos os quadrantes do municpio, vistoriando todas as reas em que h descarte e reportando a necessidade de ao nestes locais.

Alm do monitoramento, os fiscais tambm orientam a comunidade sobre o descarte de resduos. E , principalmente, a partir desta orientao que se verifica a adeso que d origem a um resultado to benfico para a cidade.