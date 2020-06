COMBUSTÍVEIS Notícia da edição impressa de 26/06/2020. Alterada em 26/06 às 03h00min Três Coroas tem primeiro posto com oferta da GNV

A abastecedora Fagundes, em Três Coroas, é o primeiro posto de Gás Natural Veicular (GNV) do município. O estabelecimento é o cliente inicial da Sulgás do segmento veicular a ser atendido no projeto de expansão da rede canalizada para a região entre Três Coroas, Gramado e Canela.

O fornecimento de gás natural começou neste mês, mas o interesse pelo GNV existia desde 2018, conforme o administrador do estabelecimento, George Fagundes. "Ao descobrirmos que a Sulgás faria a ampliação da linha, fizemos contato com a empresa. Era algo que nossos clientes nos cobravam. Sabemos dos benefícios e das vantagens desse combustível", afirma.

Em relação ao gerador, George justifica a motivação pelo uso do gás natural. "A energia elétrica não era suficiente para o compressor do GNV, e teríamos de investir em transformadores e em subestação da rede elétrica. Compramos um gerador e o utilizamos como fonte principal de energia para o posto".