Santa Maria recebe mais três respiradores

O Hospital Casa de Saúde e a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) 24h de Santa Maria receberam dois respiradores de leito e um de transporte para serem utilizados nos atendimentos de pacientes diagnosticados com Covid-19. Os equipamentos foram enviados pelo Ministério da Saúde e distribuídos pelo governo do Estado. Um dos respiradores de leito e o de transporte serão destinados à UPA, e o outro, à unidade de isolamento da Casa de Saúde.

A UPA é a unidade de referência em Santa Maria para atendimento primário de casos suspeitos da Covid-19. Já a Casa de Saúde conta com uma ala preparada para isolamento de pacientes. Ambas atendem casos de média e baixa complexidade. Quando o estado é de grave a gravíssimo, o paciente precisa ser transferido para uma instituição que possua leitos de UTI.

Com a chegada dos respiradores, pacientes internados que alterem para estado grave ou que chegarem necessitando de atendimento mais complexo poderão ficar mantidos nas unidades enquanto aguardam leito. Já o respirador de transporte será utilizado na transferência do paciente quando for necessário.

Os locais que receberam os equipamentos são instituições públicas de saúde e fazem parte de um grupo de 17 hospitais do Rio Grande do Sul que estão recebendo 61 respiradores. Os equipamentos integram um lote de cem unidades. Ao todo, o Estado recebeu 35 respiradores para utilização durante transporte de pacientes e 65 para instalação em UTIs. Os equipamentos contemplarão 38 hospitais. A iniciativa é um reforço e suporte à rede hospitalar do Rio Grande do Sul no enfrentamento à pandemia do coronavírus.