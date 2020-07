Parceria vai capacitar professores em Santa Cruz do Sul

A prefeitura de Santa Cruz do Sul e a Associao Pr-Ensino em Santa Cruz do Sul (Apesc) firmaram parceria para realizao do programa Escola Conectada. A iniciativa consiste na oferta de formao continuada para professores e supervisores da educao infantil, Ensino Fundamental e educao de jovens e adultos com o propsito de desenvolver uma cultura de uso das tecnologias digitais nas atividades didtico-pedaggicas a distncia, no perodo de suspenso das aulas devido a Covid-19.

O programa est estruturado em momentos distncia e remotos. J a comunicao e a interao entre todos os participantes estaro assegurados por meio de diferentes suportes. Alm de instrumentalizar os docentes no uso elementar de tecnologias de comunicao e informao, a capacitao tambm objetiva contribuir na disseminao e consolidao da cultura digital e remota nas escolas e na compreenso e aplicao do conceito de transposio didtica.

Para a secretria municipal de Educao, Juliana Bach, a pandemia de coronavrus tem causado verdadeiras revolues na forma como as pessoas se relacionam, estudam, trabalham e como se divertem. Na educao, em especial, ela ressalta que o atual contexto mundial trouxe grandes desafios e que necessrio que os profissionais estejam preparados para enfrentar uma nova realidade. "O isolamento social fez com que tivssemos que nos adaptar s formas digitais de trabalhar, ensinar, aprender e interagir. Educadores e famlias inteiras tiveram que se reinventar e agora no podemos fugir disso, precisamos aprender a ensinar de novas maneiras".

O programa prev a oferta de formao continuada para 800 professores da rede pblica municipal, lotados em 46 escolas. O cursocompreende capacitao com carga horria de 40 horas, encontros remotos e a distncia, entre outras atividades, com durao at dezembro.