Projeto leva melhorias à população carente de Santa Cruz do Sul

Uma parceria entre a prefeitura de Santa Cruz do Sul e a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) está promovendo intervenções nos domicílios de dezenas de famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica de diversos bairros. O programa Hidrovida consiste na instalação de banheiro e de reservatórios, além de melhorias hidrossanitárias para atender as necessidades básicas de abastecimento de água e saneamento.

Há poucos dias teve início a segunda fase do projeto, no bairro Santa Vitória, contemplando 22 famílias. Dentre os primeiros beneficiados pelo programa está o casal de aposentados Teresinha de Jesus Gonçalves, 73 anos, e José Gonçalves, 78. Até então, dona Teresinha lavava louça em uma bacia do lado de fora da casa, por que não tinha sequer a pia da cozinha e o tanquinho instalados. Além do reservatório, que vai amenizar as situações de falta de água, principalmente em época de estiagem, ela e o marido ganharam um banheiro novinho em folha, com pia, vaso sanitário e chuveiro instalados. "O banheiro velho tinha mais de 30 anos, tinha frestas e tava todo caído", contou ela. "Agora vai ficar mais fácil, posso lavar louça na pia, lavar roupa no tanquinho e o banheiro ficou dez", comemorou.

O Programa Hidrovida teve início em 2019. Um novo levantamento socioeconômico foi realizado no período de novembro daquele ano a fevereiro de 2020 com uma série de visitas técnicas realizadas para elencar famílias que estavam enfrentando problemas devido à estiagem e também aquelas que residiam em moradias com precárias instalações sanitárias. A população rural também foi incluída no levantamento.

Este ano, no mês de maio, 20 famílias do interior, das localidades de Rio Pardinho, Travessão Dona Josefa e São Martinho foram beneficiadas. A expectativa é que até o final do ano a iniciativa alcance diversos bairros da cidade. Todas as famílias incluídas no programa atendem os critérios definidos, como possuir renda de até três salários mínimos, estar cadastradas no Cad-Único, residir em áreas regulares e morar no município a, no mínimo, seis meses.