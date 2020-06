MUNICÍPIOS Notícia da edição impressa de 26/06/2020. Alterada em 26/06 às 03h00min Pontos de Lajeado terão restrições no fim de semana

A prefeitura de Lajeado, por meio dos órgãos de fiscalização, atuará na restrição de circulação de carros e pessoas durante o final de semana na cidade. O objetivo das medidas que serão adotadas é reduzir a quantidade de pessoas circulando no mesmo local, gerando aglomerações, como aconteceu no último final de semana. O excesso de pessoas nos parques e áreas públicas preocupa o município em razão de ampliar os riscos de contaminação da população com o novo coronavírus.

Para que isso seja realizado, áreas de grande circulação de pessoas terão os acessos restringidos no sábado e no domingo. Os locais serão demarcados com sinalização de trânsito, e carros da fiscalização estarão atuando nestas áreas para orientação das pessoas. Além disso, equipes de fiscalização estarão atuando no final de semana.

"Temos buscado atuar por meio da conscientização, falando sempre da importância do uso da máscara e da necessidade de as pessoas se manterem afastadas umas das outras, praticando o distanciamento social. Como nossos números vêm se estabilizando ao longo das últimas semanas, vimos que a comunidade está relaxando nas medidas, então precisamos voltar a ligar o alerta vermelho e chamar a atenção da cidade. Lajeado está melhor, mas isso não significa vida normal. Temos que seguir mantendo as restrições para evitar um novo agravamento da situação logo à frente", disse o prefeito, Marcelo Caumo.

Os locais que terão restrições foram definidos nesta quinta-feira. A rua Santos Filho, junto ao Parque dos Dick, as avenida Avelino Talini, junto à Univates, entre as rótulas das avenidas Alberto Müller e Alberto Pasqualini e Piraí vão contar com bloqueios. O Parque de Eventos, assim como proximidades da Univates e de postos de combustíveis também serão monitorados. A prefeitura reitera que é proibido o consumo de álcool em espaços públicos de Lajeado.