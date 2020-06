Cercamento eletrônico traz resultados positivos para Cachoeirinha em 2020

O cercamento eletrônico de Cachoeirinha tem trazido mais segurança ao município da Região Metropolitana. No primeiro semestre de 2020, foram 63 carros em situação de furto ou roubo identificados pelas câmeras que fazem a leitura das placas. Deste total, 38 veículos foram abordados em via pública pela Guarda Municipal ou pela Brigada Militar, sendo que dos veículos abordados, 20 foram recuperados e 18 foram identificados como ocorrência improcedente ou veículo já recuperado pelo proprietário sem a baixa no sistema.

Apenas na avenida Flores da Cunha, principal via de Cachoeirinha, circulam 50 mil carros por dia. Boa parte deles são oriundos ou com destino a Porto Alegre, seja como passagem para outras cidades ou com fim no município. Cachoeirinha foi um dos primeiros municípios a integrar o Sistema de Segurança Integrada com os Municípios (SIM). A cidade conta com as câmeras de monitoramento em operação desde outubro de 2018.

Em relação às abordagens, as recuperações representam uma taxa de 52% de eficiência com o suporte da tecnologia. Conforme dados analisados pelo Observatório da Guarda Municipal, no acumulado de janeiro a maio de 2020, comparado com o mesmo período de 2017, antes da instalação do cercamento, houve uma redução de 49% no roubo de veículos na cidade.

Na semana passada, agentes da Guarda Municipal, de Trânsito e da Brigada Militar se habilitaram para operar o sistema Digifort, software utilizado para a transmissão de imagens das 11 novas câmeras instaladas em Cachoeirinha. A compra dos equipamentos se deu através da destinação de R$ 18 milhões em emendas da bancada gaúcha no Congresso para a implantação da tecnologia em 36 municípios. As unidades de Cachoeirinha estão ligadas ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que compõem o cercamento eletrônico da cidade.