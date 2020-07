Ensino público de Carlos Barbosa recebe reconhecimento

A rede pública municipal de Carlos Barbosa foi reconhecida pelos bons resultados adquiridos no Ensino Fundamental no estudo "Educação que Faz a Diferença". A iniciativa do Instituto Rui Barbosa, em parceria com o Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede) objetiva reconhecer e dar visibilidade às redes de ensino municipais que estão realizando um trabalho de destaque.

O resultado do projeto foi apresentado em uma transmissão pela internet, em que foram anunciadas as 118 redes de ensino destaque, mapeadas pelas boas práticas de gestão, acompanhamento pedagógico e administrativo.