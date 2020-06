TURISMO Notcia da edio impressa de 26/06/2020. Alterada em 26/06 s 03h00min Passeio de trem no Vale do Taquari deve voltar em outubro

Tudo vai depender da situao da pandemia, mas se depender dos municpios envolvidos no projeto e da Associao dos Municpios de Turismo da Regio dos Vales, com apoio da Rumo Logstica e da Associao Brasileira de Preservao Ferroviria (ABPF), j esto programados os novos passeios do projeto Trem dos Vales, que corta o Vale do Taquari pela Ferrovia do Trigo, passando pelos tneis e viadutos da regio.

A associao promoveu uma videoconferncia com prefeitos, secretrios e representantes das administraes dos municpios integrantes do projeto e validaram a nova fase do Trem dos Vales, que prev atividades entre 17 de outubro e 8 denovembro, com 34 passeios e projeo de atender cerca de 8 mil pessoas, o dobro dos visitantes de 2019.Para o presidente da Amturvales, Leandro Arenhart, o retorno dos

passeios vai trazer mais fora para a economia da regio. "O Trem dos Vales j provou que pode mudar o cenrio turstico do Vale do Taquari. Estes 34 passeios previstos para outubro e novembro iro movimentar

muito a economia de todo Vale. Ser um bom momento para os empreendedores e toda a regio se organizarem para receber os milhares de turistas", projetou.

Esto previstas tambm visitas a outros operadores tursticos de atividades semelhantes, para balizamento dos protocolos de controle, higiene e segurana do pblico. Conforme o coordenador do projeto, Rafael Fontana, as atividades deste ano traro uma nova projeo para o Trem dos Vales. "Precisamos ter cautela em funo do momento atual, porm iniciaremos as aes de estruturao dos passeios e protocolos com

os cuidados necessrios. Temos mais de 100 dias pela frente para trabalhar e surpreender nossos turistas. Acredito que ser uma atrao importante para a retomada do turismo em nossa regio", afirmou.