VAREJO Notícia da edição impressa de 26/06/2020. Alterada em 29/06 às 03h00min Pesquisa realizada em Bento Gonçalves mostra as mudanças nos hábitos de consumo durante a pandemia

Diante do momento de exceção causado pela pandemia do coronavírus, muitos hábitos de consumo e de comportamento sofreram grandes modificações. Para analisar o comportamento dos consumidores, uma pesquisa aplicada em maio pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG) coletou dados para traçar o perfil. O estudo pretende servir de base para que as empresas criem suas estratégias de negócios num futuro próximo.

Ao todo, 764 pessoas responderam a um questionário com cerca de 20 perguntas a respeito dos impactos da pandemia na rotina, nos setores produtivos e nas perspectivas de futuro, além de apontar tendências. A pesquisa revelou, por exemplo, que 76% dos participantes alteraram seus hábitos de consumo devido à pandemia e que 66% deles manterão esses hábitos no futuro. No quesito tendências, 61% dos entrevistados disseram ter descoberto uma nova forma de fazer compras, principalmente na faixa etária entre 46 anos e 60 anos.

Também, 65% das pessoas que responderam à pesquisa trabalham em home office durante a pandemia. De quem experimentou o trabalho remoto, 49% disse que fariam o trabalho em casa novamente só em caso de necessidade.

A pesquisa foi realizada pela internet entre os dias 14 e 24 de maio COM participantes de outros 38 municípios de quatro estados.