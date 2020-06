Furg prorroga suspensão de atividades presenciais por mais 90 dias

As atividades presenciais na Universidade Federal do Rio Grande (Furg) continuam suspensas por mais 90 dias. A decisão foi tomada após reunião do Comitê de Monitoramento do Coronavírus (Covid-19) da universidade, que atualizou o Plano de Contingência da universidade.

Para o vice-reitor, Danilo Giroldo, presidente do Comitê, a realidade de Rio Grande e dos demais municípios onde a instituição tem campus não possibilita a retomada das atividades acadêmicas, eventos e atividades extracurriculares presenciais pelos próximos meses, mesmo respeitando o distanciamento controlado. "Pela avaliação técnica que fizemos, foi possível concluir que não é viável realizar atividades presenciais nos próximos meses. Essa percepção não era evidente um mês e meio atrás, mas hoje, com melhores evidências científicas disponíveis, temos a clareza de que essa retomada não é adequada", afirmou.