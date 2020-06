SAÚDE Notícia da edição impressa de 26/06/2020. Alterada em 29/06 às 03h00min Novo Hamburgo vai aumentar os leitos clínicos no Hospital Municipal

A partir desta segunda-feira, 31 novos espaços estarão disponíveis para uso dos pacientes com coronavírus /FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO/DIVULGAÇÃO/CIDADES

A secretaria de Saúde de Novo Hamburgo e a Fundação de Saúde Pública do município estão ampliando o número de leitos clínicos dedicados exclusivamente à Covid-19 no Hospital Municipal. A partir desta segunda-feira, mais 31 espaços estarão à disposição da população hamburguense. "Com isso, conforme prevê nosso plano de contingência ao coronavírus, teremos 80 leitos clínicos totalmente dedicados à pandemia", enfatiza o secretário municipal de Saúde, Naasom Luciano.

O presidente da Fundação de Saúde de Novo Hamburgo, Ráfaga Fontoura, complementa que isso levanta outro desafio para a estrutura de atendimento, que é a falta de profissionais técnicos para atuar no reforço destes leitos. "Já realizamos nove processos seletivos simplificados neste ano e nunca conseguimos suprir as vagas abertas. Além disso, temos uma média mensal de 100 profissionais técnicos afastados por suspeita ou confirmação de coronavírus. Estamos compensando com remanejo e horas extras", explica.

Por esse motivo, a prefeitura irá deslocar profissionais de saúde da rede básica para reforçar o atendimento no Hospital Municipal. As equipes técnicas a serem deslocadas são de unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família do município. Elas são compostas por médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem. A prefeitura afirma que nenhuma unidade será fechada, mas que haverá redução em suas equipes.

Atualmente, a estrutura para atender exclusivamente a Covid-19 no Hospital Municipal é de 49 leitos clínicos, sendo sete deles de cuidados especiais, além de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O município também deve contar em breve com mais cinco leitos de UTI, que estão sendo estruturados a partir dos cinco respiradores pulmonares recebidos do Estado, que foram enviados na semana passada.

Há ainda outros 10 leitos de UTI locados para serem entregues entre 30 e 40 dias Inicialmente, o Estado havia prometido cinco leitos de UTI, mas acabou liberando apenas os respiradores. "Isso afetou nosso planejamento, mas a prefeita determinou que seguíssemos o cronograma de leitos de UTI com recursos próprios", enfatiza o secretário Naasom., mas que a prefeitura está gerenciando para serem implantados de forma mais rápida, para atender à demanda.