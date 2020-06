Setor é visto como pilar para a recuperação de Venâncio Aires

Em reunião setorial realizada no fim da semana passada, o fomento e as perspectivas para o setor de serviços estiveram em debate em Venâncio Aires. O segmento é considerado um dos pilares do Plano Municipal de Recuperação da Economia da cidade para o período pós-pandemia.

Buscando novas perspectivas para as áreas, o objetivo da reunião foi mapear e identificar a situação de cada segmento e reunir ideias para aprimorar e desenvolver o ramo em questão. Em Venâncio Aires, o setor de serviços se destaca. Segundo o prefeito, Giovane Wickert, a construção civil, por exemplo, é a que deve dar a resposta mais imediata pós pandemia. Além disso, outras frentes, como notariais, saúde, estética, estão em evidência e mostram o potencial do município em localização estratégica, uma vez que a cidade está entre os dois vales, do Taquari e Rio Pardo.

Atualmente, no município, são 933 autônomos cadastrados. No total, são 2.510 microempreendedores, se somados com outros ramos. "Venâncio é um polo indutor da macrorregião. O ramo de logística, por exemplo, tem muito ainda a ser explorado aqui", disse Wickert.

O vice-presidente de Serviços da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Venâncio Aires (Caciva), Alberto Kappel, acredita que o setor é mais amplo, mas o que mais foi afetado com a pandemia, principalmente em ramos que atuam com deslocamento, enquanto que outros, como de tecnologia tiveram um significativo crescimento. "Lembro também de como o segmento vem evoluindo. É possível vermos profissionais de diferentes áreas atuando juntos em centros, empreendendo e crescendo juntos", afirmou

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Soares, por sua vez, completa que serviços nas áreas da saúde agregando serviços ao município. Em contrapartida, o secretário municipal de Fazenda, Eleno Stertz, lembrou da importância dos serviços quanto a arrecadação de tributos. "Atualmente, o imposto sobre serviços, por exemplo, é cobrado do mentor, do profissional. Com uma reforma tributária, esta cobrança será do destinatário, será tributado no patrimônio."

Entre as metas do plano, apresentadas e levantadas durante a reunião, está a questão da qualificação dos prestadores de serviços. Agregar mais qualidade e aprimorar as técnicas e habilidades aos autônomos e microempreendedores se torna importante para o crescimento dos mesmos e desenvolvimento local.