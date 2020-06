Prefeitura decide intensificar ações sanitárias em Nova Petrópolis

Aberto no início do mês, Ninho das Águias será novamente fechado /ADRIANA MONTEIRO ARRIAL/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Ampliação nas ações de fiscalização, fechamento do Ninho das Águias e rigidez na obrigatoriedade do uso da máscara foram algumas das ações definidas pelo Comitê de Crise de Nova Petrópolis. O grupo se reuniu nesta semana, no Plenarinho da Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis (Acinp), com o objetivo de estabelecer ações que contribuam para a manutenção do município na bandeira laranja do distanciamento controlado do Rio Grande do Sul.

No início da reunião, a coordenadora do comitê e secretária Municipal de Saúde e Assistência Social, Claudia Pires, trouxe um panorama atual da situação da Covid-19 na região da Serra, da qual Nova Petrópolis faz parte. "A macrorregião Serra detém 10% da população do Rio Grande do Sul, mas 40% dos surtos do Estado estão aqui. Somos a segunda região com mais óbitos, atrás apenas de Porto Alegre. Os pacientes infectados estão apresentando quadros mais graves e, consequentemente, alcançando mais óbitos", elencou.

Por isso, ficou decidido o fechamento do parque Ninho das Águias, que havia sido aberto no início do mês, pela ampliação na obrigatoriedade do uso de máscaras, além da ampliação das ações de fiscalização na Praça das Flores, Pracinha dos Brinquedos e entrada da cidade. Ações como uso de carros de som em pontos de maior movimentação também serão fortalecidos.

Além disso, o grupo propôs, e já está em análise, a alteração na Lei do Código Municipal de Posturas estabelecendo a possibilidade de aplicar multas no caso do não uso de máscaras em Nova Petrópolis. O Comitê de Crise também decidiu pela renovação do aluguel da estrutura do Ambulatório de Campanha no Centro de Eventos por mais 30 dias, até o dia 30 de julho.