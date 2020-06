UPF vai liderar estudo sobre mudanças climáticas

A Universidade de Passo Fundo (UPF) foi convidada a liderar o projeto "Transformando Universidades para as Mudanças Climáticas", da University College of London, do Reino Unido. A aproximação com a iniciativa ocorreu por meio do trabalho da professora Luciana Brandli, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental da instituição

Com um recurso aprovado de R$ 1,8 milhão, o projeto vem sendo alinhado desde o ano passado, a partir de um edital de fomento de pesquisas para países em desenvolvimento. De acordo com a professora, o projeto tem como objetivo geral investigar como a contribuição das universidades pode ser maximizada para que a sociedade esteja cada vez mais capacitada a enfrentar os desafios de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

Ela lembra que a ideia é também investigar o papel da educação no alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. A abordagem dessas questões é realizada levando em conta o contexto dos sistemas de ensino superior em quatro países: Brasil, Fiji, Quênia e Moçambique. "Esses países integram o projeto por apresentarem diferentes contextos sociais, educacionais e geográficos possibilitando uma comparação das formas como os seus sistemas de ensino superior interagem com os desafios climáticos", explica.

Lideradas pela UPF, as equipes brasileiras irão realizar pesquisas para compreender como as instituições estão contribuindo para o debate sobre mudanças climáticas e como estão incluindo o tema em seus currículos, estudos e no envolvimento com a comunidade em que estão inseridas. Após esse levantamento, será feito um estudo, por meio de capacitações e interações com a comunidade, prevendo ações pilotos que ainda serão definidas.