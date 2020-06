Garibaldi recebe nova ambulância para atendimento do Samu

A prefeitura de Garibaldi recebeu nesta semana mais um veículo destinado à saúde. Uma ambulância foi adquirida com recursos do Ministério da Saúde na ordem de R$ 85 mil e terá uma destinação diferenciada dos demais veículos para transporte de pacientes.

"Esta ambulância é do tipo A e será usada para simples remoção, ou seja, para transportar pacientes em alta hospitalar, atender a eventos que exigem ambulância, como jogos de futebol, rodeios, campeonatos de ciclismo, entre outros usos", explica a secretária municipal da Saúde, Simone Agostini de Moraes. Com este veículo, a secretaria da Saúde passa a contar com cinco ambulâncias, duas grandes, que passam a ser usadas para transferências hospitalares e casos mais graves, e duas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).