Lindolfo Collor inaugura central de videomonitoramento

O município de Lindolfo Collor realizou, nesta semana, a inauguração do sistema de videomonitoramento da cidade. O sistema conta com 8 câmeras em pontos estratégicos e é resultado de uma conjunção de esforços da secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, da Brigada Militar e da prefeitura.

Com a implantação do monitoramento por câmeras, o município está apto a participar do Sistema de Segurança Integrada do Rio Grande do Sul. Com as câmeras em funcionamento, a prefeitura visa não só apoiar o combate ao crime de forma integrada e organizada, ou inibir as ações ilícitas, mas também agir de forma preventiva, otimizando recursos e multiplicando o atendimento à população.