Pais mostram receio com volta de aulas presenciais em Canela

Pesquisa apontou que 17% dos alunos da rede pblica no tem acesso internet para fazer as atividades /DSON LUS SCHAEFFER/DIVULGAO/CIDADES

A secretaria municipal de Educao, Esporte e Lazer de Canela apresentou o resultado de uma pesquisa com pais e professores, com o objetivo de conhecer a opinio deles a respeito dos reflexos nesta poca de atividades de suspenso de aulas presenciais. O formulrio foi disponibilizado no incio deste ms, impresso e on-line.

A pesquisa voluntria teve adeso de 2.427 responsveis por estudantes da educao infantil e do Ensino Fundamental da rede pblica municipal de ensino, e a primeira questo abordou o retorno s aulas presenciais. De todos os participantes, 61% no autorizariam os filhos a voltar s escolas por no se sentirem seguros diante do contexto gerado pela pandemia. O principal motivo alegado pela maioria foi quanto uso e ao manejo correto das mscaras por crianas e jovens. A negativa fortalecida pelo fato de que 62% dos estudantes tm contato com algum familiar enquadrado no grupo de risco da Covid-19, segundo o levantamento.

Tambm foi avaliado o acesso internet dos estudantes.Pelo levantamento, 855 deles conseguem se conectar somente de casa, e 465 apenas pelo celular. Enquanto 849 possuem acesso em ambos, tanto no lar como pelo aparelho mvel, 536 estudantes no tm como entrar na rede mundial de computadores. "A gente v que a utilizao do tablet ou do computador bem complicada, se a gente pensar em aula on-line", conclui o professor Eduardo Mundstock, responsvel pela anlise dos dados.

Por isso, 75% dos pais e responsveis disseram preferir a entrega de atividades impressas para os filhos realizarem as atividades em casa. "Temos que levar em conta que 17% dos nossos alunos no tm qualquer acesso internet, e muitos dos que tm no contam impressora. Por isso, a importncia de se entregar as atividades impressas nas escolas", diz a secretria de Educao, Esporte e Lazer Ana Paula Zini Bazzan.

Tambm foram ouvidos na pesquisa os docentes do municpio. Foram 418 professores pesquisados no mesmo levantamento. Destes, 66% disseram poder ministrar aulas on-line. Dentre os docentes participantes, 84% deles tm acesso internet de rpida conexo, e 97% dizem-se bem adaptados em, pelo menos, uma rede social.

Conforme Mundstock, a partir da anlise dos dados, so duas as constataes. A primeira de que os materiais das escolas on-line sejam oferecidos para serem acessados pelo celular. Depois, que as redes sociais sirvam como complemento para transmisso dos contedos.