Nova Prata se destaca em prêmio por iniciativa industrial

O prefeito de Nova Prata, Volnei Minozzo está os cincos gestores selecionados pelo projeto "É Socialista", da Fundação João Mangabeira. A cerimônia online acontece no sábado dia 26, às 19h, com entrega do certificado e troféu.

Durante o evento, prefeitas e prefeitos das 29 cidades escolhidas serão homenageados e falarão sobre os projetos exitosos em seus municípios. Nova Prata se destaca com o projeto de implementação de dois berçários industriais que abrigam mais de 70 empresas, com diversificadas atividades que impulsionam a economia do município.

São duas áreas localizadas às margens da BR-470, sendo denominados Berçário Industrial Prefeito Mario Minozzo e Berçário Industrial Carlos Eugênio Ponzoni. O primeiro abriga oito empresas e o segundo possui 52 empresas em operação e oito em fase final de construção. Os locais oportunizam que pequenas empresas fomentem e ampliem seus negócios no município.