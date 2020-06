Cidades do Noroeste e Missões apresentam ambientes inovadores

Um novo modelo de visita virtual aos ambientes de inovação do Estado foi apresentado por meio de videoconferência. Na apresentação, foram mostrados cases das regiões Noroeste e das Missões. O encontro virtual reuniu todas as oito regionais do Inova RS, programa que visa incluir o Rio Grande do Sul no mapa global da inovação a partir da construção de parcerias estratégicas entre a sociedade civil organizada, setores empresarial, acadêmico e governamental.

O projeto Startup Lab tem como objetivo fortalecer o ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul e traz como vertentes o fomento e apoio, a articulação, as capacitações e a divulgação desta integração tecnológica. A visita virtual promoveu a divulgação do que está sendo feito em âmbito estadual, apresentando as incubadoras e parques tecnológicos para o desenvolvimento de startups.

Nesta primeira visita virtual, as demais regiões gaúchas puderam conhecer e acompanhar o que está sendo feito na área da tecnologia nos municípios da região. Foram apresentados os projetos Mind7 Coworking, TecnoUri Missões e URInova (Santo Ângelo); Criatec (Ijuí); IATI (FEMA), IFFar e Criatec (Santa Rosa); SETREM (Três de Maio) e HAE (Horizontina). "É muito importante que todas as regiões do estado conheçam os nossos ambientes de inovação. Precisamos descentralizar a inovação para o interior do estado, precisamos ser conhecidos e reconhecidos, precisamos fazer parte dos grupos importantes de inovação. Por isso, foi muito importante essa visita e a colaboração para a construção desse modelo", declarou Helenice Reis, coordenadora do Programa Inova Santo ngelo e Inova RS para a Região Noroeste e Missões.

Foram apresentadas as equipes que integram os ambientes de inovação mostrando, a área de atuação, o local e a infraestrutura. Além disso, foi mostrado o pacote de serviços, as startups nos portfólios e os casos de sucesso e os promissores.