VAREJO Notícia da edição impressa de 25/06/2020. Alterada em 25/06 às 03h00min Compras no comércio de Igrejinha darão desconto no IPTU

Um programa que pretende estimular a economia de Igrejinha foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Vereadores. O projeto "Compra Aqui Igrejinha" tem como objetivo estimular a compra de mercadorias e contratação de serviços nas empresas da cidade, o que ajudará na manutenção de empregos e da renda local.

Para isso, será proposta a redução do valor do IPTU, compensado com o ressarcimento tributário gerado pelo incremento econômico. A cada 100 pontos o consumidor ganha 1% de desconto no imposto, podendo chegar em até 20% por imóvel.

De forma inédita, para apurar os pontos de compras e conceder os descontos no IPTU do consumidor, será desenvolvido um aplicativo para smartphone, no qual serão cadastradas as notas fiscais de maneira simplificada, fazendo-se a leitura do QR Code ou do código de barras para isso.