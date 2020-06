Surto de Covid-19 é confirmado em prisão de São Leopoldo

A secretaria municipal da Saúde de São Leopoldo identificou um surto do novo coronavírus entre detentos do regime semi-aberto no Presídio Estadual da cidade. Foram realizados 85 testes dos quais 48 resultaram positivo. Outros 32 testes ainda aguardam pelo resultado.

O secretário municipal de Saúde, Ricardo Brasil Charão, reunido com o diretor administrativo da casa prisional, Rafael Jardim, orientou sobre as ações a serem seguidas a partir da identificação do surto, como a higienização e sanitização do local conforme protocolos da Vigilância em Saúde. "Logo que fomos demandados a realizar a testagem na casa prisional, encaminhamos as equipes ao local, onde 118 pessoas cumprem prisão no regime semi-aberto. Constatamos 48 positivos e orientamos todas as medidas de sanitização que temos no nosso protocolo. A decisão sobre para onde as pessoas vão nos foi informado pelo diretor como decisão do juiz", destacou Charão.

O diretor da penitenciária informou que, por decisão do juizado da Vara de Execuções Criminais, os detentos do regime semi-aberto, vão cumprir prisão domiciliar. O início desse regime começou nesta quarta-feira.

Os testados positivos serão acompanhados pelo Centro de Monitoramento de Isolamento Domiciliar, em parceria com os agentes penitenciários. A secretaria da Saúde vai distribuir duas máscaras de tecido por pessoa. Uma reunião on line do Gabinete de Gestão Integrada - GGI, em conjunto das forças de segurança, o prefeito Ary Vanazzi, reforçou a importância da ação a partir do trabalho permanente de atuação, cuidado e vigilância com o avanço da pandemia do coronavírus em São Leopoldo,